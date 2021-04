Van opblaas-wielrenster tot Peperbus: bij dit Bergse bedrijf weten ze hoe je een feestje aankleedt

BERGEN OP ZOOM - Waar veel ondernemers in deze tijd gedwongen rustig aan doen, besloten Wim en Jacqueline Withagen van Je ziet toch een bedrijf dat je 25 jaar hebt opgebouwd uit je handen glippen, zonder dat er je ook maar iets aan kunt doen Attractieverhuur juist gas te geven. ,,We hadden ook kunnen stoppen met werken, maar daar voelen we ons nog te jong voor. Dus hebben we juist flink geïnvesteerd: we hebben twintig nieuwe feestpoppen en een tramstel gekocht.”

Het zijn niet de standaard Abraham- en Sara-poppen. Er is bijvoorbeeld een wielrenster en een aangeklede Peperbus. ,,Die heb ik speciaal voor deze regio laten maken”, zegt Wim. ,,Vooral de Peperbus loopt heel hard. Er zijn ook Bergenaren die in Roosendaal wonen en dan bij een verjaardag of jubileum zo’n Peperbus plaatsen, als geintje.”

Stil door corona

Withagen levert vooral voor feesten en evenementen in binnen- en buiteland. Een branche die in coronatijd praktisch stilligt. ,,In het begin ben ik er echt ziek van geweest”, zegt Wim. ,,Je ziet toch een bedrijf dat je 25 jaar hebt opgebouwd uit je handen glippen, zonder dat er je ook maar iets aan kunt doen. En bovendien, wij zijn gewend om 80 tot 90 uur per week te werken. Als je niks doet, ga je kapot. Niet alleen geestelijk, ook lichamelijk. Je voelt ineens van alles.”



Daarom besloot hij het over een andere boeg te gooien. Samen met een medewerker is hij als zzp-er aan de slag gegaan. Eerst bij Woonboulevard Poortvliet, en toen ook de winkels dicht gingen, als vrachtwagenchauffeur.

Tramstel

Bovendien zijn er nu de feestpoppen. Grote, maar ook een aantal kleintjes, die geschikt zijn voor binnen. ,,En ik heb ook een tramstel aangeschaft. Wij staan vaak met een treintje op evenementen. In coronatijd was dat eigenlijk nog het enige dat goed liep, veel zorgorganisaties huurden die trein om hun bewoners op een leuke manier te vervoeren. Dus toen ik dit trammetje voor een leuke prijs kon aanschaffen, heb ik daar niet lang over nagedacht.”

En daar stopt het niet mee bij Withagen. ,,Binnenkort laten we nog meer feestpoppen maken. Welke? Tja, dat verklap ik nog niet!” Hij heeft er niet veel hoop op dat hij op korte termijn weer in de evenementenbranche aan de slag kan. ,,Misschien in december weer echt volle bak. Eerder verwacht ik niet.”

Volledig scherm Speciaal voor feestjes in Woensdrecht: een wielrenster. © Withagen Attractieverhuur