Van mossels kun je tegels maken: de Ossendrechtse Elly doet het

OSSENDRECHT - Ze maakt de mooiste dingen met mosselschelpen, oesters, kokkels en andere schelpen die ze onder aan de dijk op Tholen of op het Noordzeestrand vindt. Elly Deurloo (61) uit Ossendrecht blijft in haar werk dichtbij haar wortels. ,,Ik ben opgegroeid met mossels.’'

Ze is geboren in Tholen. Opa Koos Deurloo-Stoffels had een mosselhandel. Pa Jo werkte ook in het bedrijf. Er komt een mooie foto op tafel: opa naast een vrachtwagen vol mossels, op de hoek van de Markt in Tholen. Deurloo is geboren boven de garage van het bedrijf.

Als jong meisje mocht ze soms mee met pa, alle restaurants in België af. ,,Ik weet niet waar ik allemaal gezeten heb. Het was één groot avontuur.’' We spreken elkaar in een monumentale huurboerderij, op de Brabantse Wal. Sinds een jaar of vijf woont ze er. Deurloo voelt zich er helemaal op haar gemak. ,,Ik heb hier alle ruimte.’'

Volledig scherm Elly Deurloo van Noordzeebanket maakt kunst van mossels. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Per toeval begonnen

De oude boerenkamers zijn meteen showroom en atelier van NoordzeeBanket, het bedrijf dat ze min of meer per toeval begon. Broer Paul is aannemer en kreeg de opdracht om de wellnessruimte van Badhotel Domburg te vernieuwen. Een eervolle opdracht. Het badhotel heeft een rijke geschiedenis van gastvrijheid die teruggaat tot het jaar 1866.

In samenspraak met de opdrachtgever stelde broerlief wanden voor, bestaande uit panelen met echte mossels. Hij wist ook wel iemand die daar iets moois van kon maken: zijn zus. ,,Ik had nog nooit zoiets gedaan. Ik werd meteen in het diepe gegooid.’' De eerste mosselschelpen kreeg ze mee, na een etentje in een restaurant in Roosendaal. Vuilniszakken vol, ook van andere gasten, met de resten van sausen en mosselgroenten er nog in. ,,Die avond zijn we als bedrijf gestart.’'

Samen met nicht Julia werkte ze aan de klus, maandenlang. Na een uitvoerige schoonmaakbeurt werden in totaal 12.000 mosselschelpen in de panelen verwerkt. Monnikenwerk, lijkt het. Deurloo genoot en doet dat, vijf jaar later en aardig wat opdrachten verder, nog steeds. ,,Het werk en de patronen ontstaan onder je handen. Het is elke keer weer een verrassing.’'

Quote De patronen ontstaan onder je handen. Het is elke keer weer een verrassing Elly Deurloo

Met liefde streelt ze de schelpen in haar panelen en tegels, als decoratief onderdeel van lampen en spiegels ook. ,,De zee is hier altijd dichtbij.’'

Volledig scherm Elly Deurloo van Noordzeebanket maakt kunst van mossels en lampen met scheermessen. © Pix4Profs / Peter van Trijen

Waar komen de schelpen vandaan?

De mosselschelpen haalt ze tegenwoordig bij een kokerij in Yerseke. Voor corona en de verplichte sluiting van de horeca ook bij een hotel-restaurant, iets verderop. De andere schelpen raapt ze meestal op Tholen, samen met Julia en enkele vriendinnen. ,,Altijd op donderdag, heerlijk in de natuur.’'

Soms is ze ook op het Noordzeestrand te vinden, voor bijzondere exemplaren die van verre komen. Ze weet nooit waar ze precies mee thuis komt. ,,Je verwacht bijvoorbeeld na een storm dat het strand of het slik bezaaid ligt met schelpen, en dan is er niks. Omgekeerd doe je juist op de meest onverwachte momenten een mooie ontdekking.’' Alle schelpen worden op het erf gereinigd en uitgespoeld. In haar atelier staat de tijd vaak stil. ,,Het is arbeidsintensief werk en ook een beetje puzzelen.’'

Quote lk product is uniek Elly Deurloo Het procedé van het plakken van de schelpen houdt ze graag voor zichzelf, net als de samenstelling van de brei waarin al dat noordzeebanket een nieuwe toekomst krijgt. ,,Het is niet zo gemakkelijk als het lijkt.’' Buiten breekt even de zon door, op een bewolkte dag rond de oude hoeve. Meteen valt op dat alle panelen, tegels en decoraties gaan flonkeren. Die speling van het licht verveelt haar nooit. ,,De kleuren veranderen voortdurend. Een mosselschelp kan zoveel gedaanten aannemen, tot het diepste parelmoer.’'

De zeeschelpen zijn niet alleen een betovering voor het oog. Ze zijn in bijvoorbeeld keukens, badruimten, winkels, restaurants of kantoren vooral ook praktisch, legt Deurloo uit. ,,Ze zijn geluiddempend, de akoestiek in een ruimte gaat er op vooruit. En ze zijn gemakkelijk te reinigen.’' Als eenmanszaak weet Deurloo dat ze haar grenzen goed moet bewaken, in die mooie boerderij op de rand van zand en klei. ,,Het is geen seriewerk. Elk product is uniek. Dat betekent dat je van klanten soms ook tijd moet vragen. Zonder geduld lukt het niet.’’