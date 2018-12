Van mij mag Ketrientje plat

Update + VIDEO Uitslaande brand in schuur tussen woningen in Halsteren

8:30 HALSTEREN - Aan de Halsterseweg in Halsteren woedde zaterdagavond een uitslaande brand in een schuur aan een woning. Het vuur ontstond rond 21.15 uur. Iets na 23.00 uur werd het sein brand meester gegeven voor de brand. De brandweer was nog wel enige tijd bezig met nablussen.