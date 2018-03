Van kluis tot wietafval: Buurtbewoners maken taluds van De Zoom schoon

In het kader van Bergen op Schoondagen waren zaterdagmorgen 24 bewoners van de Noordzijde Zoom bezig, de taluds die liggen tussen de Zoomdam en het bruggetje, te ontdoen van zwerfvuil. Dat was niet gering. Totaal werd 1,2 kilometer van de taluds schoongemaakt en daar waren 48 zakken voor nodig gehad. Karina van den Elshout had samen met haar man Eric de leiding in handen. Vooraf hadden ze 41 folders rondgebracht om de bewoners te vragen mee te helpen met het opruimen van het zwerfvuil.

De organisatie van de Bergen op Schoondagen was in handen van De gemeente Bergen op Zoom, het Natuurpodium, Sabic en Saver. Karina: ,,We hebben zakken, handschoenen, een banier en een vlag en wat hesjes gehad en we zijn gestart met gezamenlijk koffiedrinken in ons huis." Het was voor het elfde jaar dat de bewoners van de Noordzijde Zoom tijdens de Bergen op Schoondagen de handen uit de mouwen staken. Karina: ,,Tien jaar lang was Siebe van Broekhoven de organisator, maar die is verhuisd en hij vroeg of wij het stokje wilde overnemen."