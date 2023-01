Van hun oude Halsterse café naar hun nieuwe Vlaamse huis: emotionele jaarwisseling voor Diana en René Rens

Bep wil ondanks gebroken heup Honderden-toer­nooi niet missen: ‘Ik werd als baby al op het biljart gezet’

HALSTEREN - De kerstdis is amper afgeruimd of in Halsteren wordt alweer aangeschoven, maar dan aan de biljarttafel bij Tivoli voor het traditionele Honderden-toernooi. Vier dagen rollen de ballen in gezelligheid met een sportief randje.

28 december