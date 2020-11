Van Engels voor voetbalcoaches, tot Spaans voor de liefde: EBC Talen helpt je van je taalprobleem af

BERGEN OP ZOOM - De een komt er voor de liefde. De ander wil alles op alles zetten voor die nieuwe baan in het buitenland. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen: een taalprobleem dat vervelend in de weg staat. En daar helpen ze je bij EBC Talen van af. Nu met corona zelfs digitaal. ,,Nooit gedacht dat het zo goed zou uitpakken”, zegt eigenaresse Liesbeth van Kerkhof.

Vijfendertig jaar geleden is Van Kerkhof het taleninstituut begonnen. Inmiddels staan er 40 medewerkers op de loonlijst. Plus nog een netwerk van 50 à 60 zzp’ers in het land, waar het instituut op kan terugvallen. Want hoewel gestart in Bergen op Zoom, is EBC Talen inmiddels bekend tot ver in de Randstad en Noord-Nederland. “We hebben klanten van de agrofood tot ministeries”, zegt Van Kerkhof.

Vijftien talen

EBC, dat staat voor English for Business Centre, dekt allang de lading niet meer. Want waar het instituut in 1985 begon met trainingen in de Engelse taal, kun je er nu terecht voor maar liefst vijftien verschillende talen. Mensen kloppen voor heel uiteenlopende redenen aan bij EBC Talen aan de Keldermanslaan in Bergen op Zoom. ,,Van een monteur die in het buitenland een machine moet repareren tot iemand die op sollicitatiegesprek gaat.”

Maar allemaal hebben ze één ding gemeen: ze willen beter worden in een buitenlandse taal. En waar Van Kerkhof in de beginjaren nog dacht dat de behoefte aan Engels minder zou worden door betere scholing, is dat nog altijd de taal waar cursisten het meest naar vragen. ,,Het maakt nogal een verschil of jij op een terras een biertje wilt bestellen, of een zakelijk gesprek met een klant moet voeren.”

Veel zakelijke klanten

De docenten bij EBC zien dan ook vooral zakelijk klanten. ,,Nederlanders zijn over heel de wereld actief. Zo zien we ook meer vraag naar de Roemeense en Poolse taal. Omdat bedrijven in Polen en Roemenië filialen hebben of medewerkers in dienst hebben.”

Toch ziet ze ook nog wel particulieren. ,,Laatst hadden we een cursist die Frans wilde leren vanwege een Franse schoondochter. En we trainen ook profvoetballers.”

EBC en corona

Door de coronacrisis is het werk in korte tijd wel sterk veranderd. ,,We geven nu veel online les. In eerste instantie waren we sceptisch. Maar het loopt verrassend goed.”

Hoewel corona de boel flink op z’n kop heeft gezet, laat Van Kerkhof het 35-jarig bestaan niet zomaar voorbijgaan. Het organiseert van 23 tot 27 november een feestweek met workshops en een gratis taaltest. Opgeven kan via de website www.ebc.nl

Volledig scherm EBC Talen in Bergen op Zoom bestaat 35 jaar en organiseert gratis workshops van 23 tot 27 november. © EBC