Van een spelletjesmiddag tot een jarige nar: in de gemeente Woensdrecht is er volop carnaval

Ossendrecht heeft in korte tijd een compleet programma in elkaar gezet. Op 26 februari wordt prins Zjim ingehaald en op zondag 27 februari worden Ossendrechtenaren uitgenodigd om deel te nemen aan een spelletjesmiddag door het dorp.

Verkleed als nar

Voor maandag 28 februari worden de inwoners gevraagd om verkleed als nar door het dorp te lopen omdat dan nar Luukske jarig is. Als vervanging voor de optocht is er dinsdagmiddag 1 maart een dweilmiddag waarbij diverse horecagelegenheden worden aangedaan.

In Huijbergen stond voor 26 februari een carnavalsquiz gepland. Die gaat door met als toevoeging een dweilavond in MFC de Kloek. 27 februari is er in diezelfde Kloek de Tiesteprijs waarbij gestreden wordt om de beste carnavalsact.

Fon van Zunderd, voorzitter van carnavalsstichting de Snoeken (Hoogerheide/Woensdrecht) is blij dat de intocht van de prins op zaterdagmiddag 26 februari door kan gaan. Aansluitend is er een carnavalsbal in MFC Kloosterhof in Hoogerheide.

‘Lastig’

,,Lastig om op korte termijn activiteiten op poten te zetten maar we zijn nog in beraad”, zegt Van Zunderd. ,,In Putte willen ze ook van alles organiseren maar daar zijn ze nog over aan het denken.”



De Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen roemt de creativiteit van de Woensdrechtse carnavalsclubs om op korte termijn wat op poten te zetten. ,,Carnaval is een feest waarbij mensen elkaar ontmoeten. Gelukkig kan dit weer en kunnen de digitale activiteiten overboord.” Hij zegt dat alle activiteiten in goed overleg worden georganiseerd met het team evenementen van de gemeente Woensdrecht.

Quote Carnaval is een feest waarbij mensen elkaar ontmoeten. Gelukkig kan dit weer en kunnen de digitale activitei­ten overboord Steven Adriaansen