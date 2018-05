Van der Valk Exclusief richt pijlen nu op Hoogerheide voor nieuw hotel

Begin vorig jaar maakte hij de plannen bij de Markiezenstad, waarmee tussen de 20 en 25 miljoen euro is gemoeid, wereldkundig. Het nieuwe hotel zou tussen de 130 en 160 kamers tellen en het restaurant 300 tot 450 couverts. Nu zijn de plannen teruggeschroefd naar een hotel met ongeveer 120 kamers met horeca. ,,We hebben eerste, verkennende gesprekken gevoerd. De komende maanden gaan we daarmee verder."

Perfecte plek

Volgens Visscher ligt Hoogerheide perfect om het verkeer dat richting Antwerpen en Zeeland rijdt (vanaf de A58 en de A4) te bedienen. ,,We denken dat daar echt potentieel ligt." Hij geeft toe dat het terrein waar Van der Valk Nuland, een andere tak van de familie, plannen heeft voor Port of Bergen op Zoom ook in beeld is geweest. ,,Maar die plek is totaal niet interessant, omdat die eigenlijk aan de verkeerde kant van de snelweg ligt voor het verkeer waarop we ons willen richten. Reden dat die plek voor ons is afgevallen."

Port of Bergen op Zoom

Port of Bergen op Zoom bestaat uit een hotel met 140 kamers, een duurzaam tankstation, plus restaurants van McDonald's en KFC. Een megaplan van 40 miljoen euro langs de A4, bij afrit 27. Dat levert 450 banen op. In het gunstigste scenario begint de bouw in september en is alles begin 2020 klaar.

A4 Hotel BV