Van den Bosch uitgefloten bij installatie als raadslid Steenbergen

Vertrouwde namen op kieslijst van coalitiepartij GBWP in Bergen op Zoom

13:54 BERGEN OP ZOOM - Louter vertrouwde namen en gezichten in de top-10 van de kieslijst van politieke partij GBWP zoals deze week vastgesteld door de leden in het Halsterse café De Beek. Enige nieuwkomer bij de eerste tien is Dyana Rommens op plek 9. Zij is al actief als duoburgerlid voor GBWP.