Van Bergen beleefstad blijft na de val van Sterck weinig over, of weten ondernemers het tij te keren

Einde van Sterck is mokerslag voor Bergse binnenstad: geen Koopzonda­gen en Krabben­foor meer

BERGEN OP ZOOM - Koopzondagen, Krabbenfoor, sfeerverlichting in de Bergse binnenstad. Het is voorlopig verleden tijd. Het ondernemersfonds, de zogeheten bizone, die aan een zijden draadje hing vanwege een patstelling over de jaarlijkse verplichte bijdrage van alle ondernemers, heeft het definitief niet gehaald.

8 december