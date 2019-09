Van aanranding tot intimidatie: lijst van incidenten in zwembaden wordt alleen maar langer

BERGEN OP ZOOM - De vermoedelijke aanranding van een aantal meisjes van rond de 12 jaar tijdens de opening van zwembad De Schelp in Bergen op Zoom sluit achteraan in de rij van incidenten in Nederlandse zwembaden. Wat betreft het afgelopen jaar alleen al zijn er verschillende incidenten met jongeren in Nederlandse zwembaden op te noemen.

In november 2018 ging het flink mis bij het Halloween-feest Scary Swim in het Tilburgse Recreatiebad Stappegoor. Drie meisjes werden in hun billen geknepen, waar ze geen aangifte van deden, en kinderen werden onder water geduwd door een groep van ongeveer veertig jongeren. De aanwezigheid van een beveiliger en tien lifeguards kon dat niet voorkomen. Het feest moest vroegtijdig worden afgeblazen en het leidde tot een spoeddebat in de Tilburgse gemeenteraad. Uiteindelijk kwam er een evaluatie met verschillende adviezen. Zo moest er een nieuw toegangssysteem komen om relschoppers te weren en moesten lastpakken sneller en langer uit het zwembad gezet kunnen worden.

Belgische jongeren

Ook afgelopen zomer was het raak. Het zwembad van Koewacht in de gemeente Terneuzen werd geterroriseerd door tientallen jongeren uit België. Zij maakten zich volgens het zwembad schuldig aan aanranding, mishandeling, bedreiging en intimidatie. Uiteindelijk moesten eind juni tien agenten en een politiehond eraan te pas komen om de groep te verwijderen van het zwembad. Na de ongeregeldheden mogen nu alleen abonnementshouders het zwembad in. Op deze manier heeft het zwembad de persoonsgegevens van bezoekers, zodat die na wangedrag aan de politie doorgespeeld kunnen worden. Verder dragen badmeesters en -juffen bodycams om zo alles op beeld te hebben, mocht er iets misgaan.

Prikkeldraad in de hekken

Bij zwembad De Fakkel in Ridderkerk in Zuid-Holland gaan ze nog een stapje verder na ongeregeldheden deze zomer. Daar zochten eind juni tientallen jongeren de confrontatie met elkaar en moesten families met kinderen het zwembad ontvluchtten. Per 1 juli zijn jongeren onder de 18 jaar zonder hun ouders tot 14.00 uur niet welkom in het buitenbad, is er prikkeldraad in de hekken rondom het zwembad geweven en lopen er meerdere beveiligers rond om de orde te bewaren. Dat kon trouwens niet voorkomen dat eind juli een badmeester in het gezicht werd geslagen door een bezoeker.

Aanranding