Van 19 naar 17 windmolens, maar zorgen Windstil Ossendrecht over Ze-Bra-park blijven

,,We zijn nog steeds bezorgd", hield Windstil-woordvoerder Just Jansz deze week de Woensdrechtse raad voor die op 1 april via een motie buurgemeente Reimerswaal had opgeroepen twee molens te schrappen. ,,Maar de argumentatie dat er bij ons toch nog drie molens moeten komen om de energiedoelen te halen, klopt niet", betoogde Jansz.

Turbines van 200 meter hoog

Windstil pleit voor één dorpsmolen waarin de lokale bevolking participeert en die landschappelijk wordt ingepast bij het bestaande windpark Kabeljauwbeek. ,,Maar dat plan is niet serieus besproken", vond Jansz, die drie 200 meter hoge megaturbines te veel blijft vinden, uit vrees voor geluidsoverlast, slagschaduw, nachtelijke verlichting en inbreuk op het landschap.

,,Onze vragen zijn te laat beantwoord, mosterd na de maaltijd en na de overhaaste besluitvorming op 1 april. Het hele proces tot nu toe is ondoorzichtig. We willen graag in gesprek blijven, maar houden alle opties open, ook het juridisch aanvechten van een vergunning.”

Woensdrechtse motie naar Reimerswaal

Wethouder Jeffrey van Agtmaal zei niet in te gaan op de reconstructie van Jansz over het proces omdat Windstil ook al een zogenaamd WOB-verzoek indiende om stukken openbaar te krijgen.

,,We hebben wel de motie om van vijf naar drie molens in Woensdrecht te gaan neergelegd bij Reimerswaal, omdat zij wettelijk nou eenmaal het bevoegd gezag zijn. Daarna zijn de initiatiefnemers gaan herberekenen met twee molens minder”, aldus Van Agtmaal.

Vergunningsaanvraag aangepast

Volgens zijn collega Maarten Both van Reimerswaal hebben de partijen achter het ZE-BRA-park (Eneco, Zeeuwind, Lindewind) het plan teruggeschroefd van 19 naar 17 molens. ,,We nemen de wens van Woensdrecht heel serieus", aldus Both. ,,Dus hebben zij gezegd: oké, dan moeten we de vergunningaanvraag aanpassen."

Het Woensdrechtse college bekijkt maandag of het instemt met de samenwerkingsovereenkomst met Reimerswaal waarin staat hoe de gemeenteraad wensen en bedenkingen over het Brabantse deel kan inbrengen. ,,Dat nemen we als zwaarwegend advies mee”, beloofde Both. Reimerswaal neemt deze zomer een definitief besluit over het windpark.

D66-raadslid Thierry de Heer riep Van Agtmaal en Jansz op om weer in gesprek te gaan en niet tegenover elkaar te staan.