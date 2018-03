'Valsheid in geschrifte bij stembureau in Lepelstraat' en onregelmatigheden bij stembureau in Bergen op Zoom

Lijsttrekker Ton Linssen van Lijst Linssen trok hierover donderdag aan de bel. Maikel de Bekker van Lijst Linssen stemde in het Bergse stembureau Stuijvenburgh op zichzelf en ook zijn vrouw bracht een stem op hem uit. Maar in de uitslag prijkten er nul stemmen achter zijn naam. Burgemeester Frank Petter, die mede gaat over het centraal stembureau, heeft vanmorgen besloten dat de klacht gegrond is. En heeft besloten tot hertelling.

Tweede klacht

Naar aanleiding van een tweede klacht is besloten nader onderzoek in te stellen. In stembureau 't Weike klopte het aantal stemkaarten en het aantal stembiljetten niet. Linssen zei donderdag dat de voorzitter van het stembureau daarop twee biljetten heeft ingevuld en op naam van CDA en GBWP heeft uitgebracht. ,,Die klacht is vanmorgen gegrond verklaard. En de burgemeester gaat de voorzitter verhoren. Ik vind dit heel ernstig en ga ook hierover landelijk in Den Haag over aan de bel trekken. Dit accepteer ik niet, want dit is een zware overtreding. In proces verbaal van het stembureau is hier namelijk geen melding van gemaakt", zegt Linssen.