Valse beloften en talloze fouten: Bergs bestemmingsplan Buitengebied Oost is hoofdpijndossier

necrologie Halsteren rouwt om het onverwach­te overlijden van ondernemer Chris Grinwis

10 december HALSTEREN - Een ondernemer met het hart op de goede plaats. Iemand voor wie de leefbaarheid in de Halsterse gemeenschap hoog in het vaandel stond. Een muziekliefhebber ook. Het onverwachte overlijden van Chris Grinwis komt hard aan in Halsteren.