Val in huis wordt Bergs oud-raadslid Wim Musters fataal

Meer grip op ratjetoe aan evenemen­ten Bergen op Zoom

6:07 BERGEN OP ZOOM - Al het goede behouden. Dat staat voorop. Maar dat het met de afstemming van de honderden evenementen die er jaarlijks in Bergen op Zoom zijn veel beter kan, daarvan is wethouder Annette Stinenbosch overtuigd. Want nu is het een ratjetoe. Daarom wil ze er meer grip op. En gaat met de stad in gesprek.