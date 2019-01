Vakkanjers maakt West-Brabantse scholieren warm voor techniek

Op ‘t Ravelijn vinden de zogeheten ‘maakdagen’ plaats, vertelt Sonja van Amerongen van Vakkanjers. In groepjes van drie of vier leerlingen gaan de eerste jaar vmbo’ers van negen scholen aan de slag. De 13-jarige Chosen Koroma legt uit dat haar groepje een oorlogsmonument gaat maken dat een verhaal vertelt.



,,Als je straks een slinger aan het rad geeft, vertellen de poppetjes over de oorlog”, vertelt het meisje. Ze vindt het leuk om in groepsverband met techniek bezig te zijn. ,,Het wedstrijdelement maakt het extra uitdagend. Toch weet ik nog niet of ik ook echt de techniek in wil. Economie heeft mijn voorkeur.”