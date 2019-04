Vaker kans op geldgebrek in Bergen op Zoom door verouderde rekenmethode

Trombonist Bart van Gorp actief in legendari­sche popgroep Supersis­ter

12:00 ROOSENDAAL - Robert Jan Stips wordt vaak terecht gezien als 'de tovenaar van de Nederpop'. Hij speelt in de Nits en maakte eerder furore in Golden Earring, Sweet d'Buster en het wereldvermaarde Supersister. Vijftig jaar na de hoogtijdagen (in 1969 live op het hippiefestival in Kralingen) wilde hij nog een keer een album maken in de geest van Supersister.