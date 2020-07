Vaker beeldbellen met de dokter en patiënt krijgt meer te zeggen: dit is de nieuwe visie van Bravis

Heftige politieach­ter­vol­ging eindigt in bloemen­perk van Mariëtte: ‘Dit zie je alleen in films, niet in je tuin’

10:54 HUIJBERGEN - Een wilde achtervolging door Zuidwest-Brabant eindigde afgelopen nacht in de tuin van Mariëtte Hectors aan de Vossenholstraat in Huijbergen. De volgende ochtend staat ze nog te trillen op haar benen. ,,De chauffeur is over ons hoge tuinhek geklommen.”