Column Column: Heel Steenbergen huilt

11:12 Eigenlijk gaat het me niets aan wat er in Steenbergen gebeurt. Als verslaggever Bergen op Zoom dien ik mij niet over de denkbeeldige demarcatielijn te begeven die beide gemeenten van elkaar scheidt. Maar ik zeg u, dat valt me de afgelopen weken zwaar, erg zwaar. Mijn handen jeukten al bij het zien van het Steenbergse verkiezingslied. Groot respect voor mijn collega Majda Ouhajji die het tenenkrommende, muzikale misbaksel met nog enige distantie naar de prullenbak verwees. Eva Jinek en haar studiogasten waren een week later een stuk minder mild en fikten de maker tot zijn enkels af.