Vakantieboodschap: ‘Geniet van zomer, maar blijf alert op corona’, roept burgemeester Woensdrecht op

Meegolvend op de landelijke cijfers heeft ook Woensdrecht recent de coronabesmettingen weer zien stijgen. ,,Ook hier vlamde het op. Van één besmetting per zeven dagen naar 57, maar nu stabiliseert het ook bij ons weer”, aldus Adriaansen.

,,Ook de trend dat het vooral de groep 15 tot 25 jaar raakte, zag je hier terug. Gelukkig is het aantal ziekenhuisopnames minimaal. Maar helaas starten we de zomervakantie niet zo onbezorgd als we enkele weken terug nog dachten.”

‘Tel je zegeningen’

De burgemeester waarschuwt alle inwoners per brief om alert te blijven. ,,Ik begrijp de teleurstelling dat de overheid weer regels heeft moeten terugdraaien, maar tel ook je zegeningen. Een paar maanden geleden zat alles nog op slot, nu kan er al heel veel meer qua horeca, activiteiten en bezoekjes. Dat is fijn, als Bourgondiërs gedijen wij het beste in gezelschap, maar laten we voorzichtig blijven en de regels volgen.”

Adriaansen wijst op de mogelijkheden door de groeiende vaccinatiegraad. ,,Dat helpt om veilig en verantwoord te genieten van de zomer en de tijd erna. Daar hebben we als college en gemeenteraad al naar vooruitgekeken door met mensen te spreken over de effecten van de coronacrisis qua gezondheid, maar ook op economisch en maatschappelijk gebied. In september overleggen we tijdens een uitgebreide raadsconferentie wat onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen voor de periode daarna nodig hebben.”