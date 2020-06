Vaderdag in het dierenrijk: vooral bij vogels is de vader belangrijk

We maken er soms grapjes over dat de naam Vogelrevalidatiecentrum niet altijd up-to-date is. We vangen immers ook zoogdieren op. Dat betekent dat we dieren binnen krijgen als vossen, reeën, bevers, marterachtigen, hazen, konijnen, vleermuizen, egels en eekhoorns. Hoewel het nog steeds mooi is om vogels van dichtbij te kunnen bewonderen, hebben ook zoogdieren vaak iets wat ons ontroert. Misschien komt dat door de grote ogen of hun aaibare vacht.

Nieuw familielid

Toen we twee jonge reekalfjes naast hun overleden moeder vonden, was het toch even slikken. Met veel moeite hebben we geprobeerd om de kalfjes aan de fles te krijgen en dat is uiteindelijk gelukt. Maar helaas is toch een van de kalfjes overleden. Het was een sneu gezicht vonden we, toen we het overgebleven reetje nog tegen zijn al koude soortgenootje zagen liggen. Gelukkig dronk het overgebleven kalfje al goed en daarom probeerden we om hem bij onze andere twee reetjes te zetten.

Na vijf minuten angstig rondrennen, kwamen ze eindelijk tot rust. Nieuwsgierig gingen ze op het nieuwe reetje af, dat stilletjes in een hoekje was gaan liggen. Zodra de neuzen elkaar raakten, werd het reetje geaccepteerd als nieuw familielid. Prachtig om te zien dat de natuur zich zo goed kan herstellen na zoveel trauma.

Goede adoptievaders

In de natuur worden zoogdieren vaak alleen door hun moeder opgevoed in de natuur, de meeste jonge zoogdieren ontmoeten hun vader niet eens. Bij veel vogels is dat een ander verhaal. Daar zijn vaders ook heel belangrijk in de opvoeding van de jongen. Zij brengen voedsel af en aan en beschermen de nesten samen met moeders. Kijk maar naar Turkse tortels die een nestje hebben. Meestal zijn het rustige duifjes, maar zodra ze jongen hebben om te beschermen, durven maar weinig roofdieren het nest aan te vallen.