Vader en zoon Otto: onzekerheid troef door herziening bestemmingsplan

VVD Bergen op Zoom: 'Waarom Syrische verdachte pas zo laat opgepakt?'

2 december BERGEN OP ZOOM - De VVD van Bergen op Zoom kan niet begrijpen dat de van terrorisme en mensensmokkel verdachte Syrische vluchteling pas afgelopen dinsdag in die plaats is opgepakt terwijl burgemeester Petter al in september wist dat hij in de stad woonde. Dat schrijft VVD-lijsttrekker Barry Jacobs zaterdag in een brief aan het college van B en W.