Vaccinatie ouderen in woonzorgcentra: ‘Een onbegrijpelijke strategie’

Woonzorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom, een van de huizen van zorginstelling tanteLouise, is zo'n locatie. Van de 105 bewoners zijn er inmiddels 72 ingeënt. Dat zijn degenen met een kwetsbare gezondheid of die dementerend zijn. De rest is nog in gespannen afwachting en voelt zich niet veilig of is bang een ander te besmetten.