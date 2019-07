Uurwerk kerktoren Hoogerheide is weer terug

Zorgpunt in Ossend­recht voor vragen én voor zo maar een praatje

13:53 OSSENDRECHT - Het Sociaal Zorgpunt in Ossendrecht gaat woensdag 11 september open. Het zorgpunt is een langgekoesterde wens van het Dorpsplatform Ossendrecht (DPO). In Het Zorgpunt, dat gevestigd gaat worden in mfc de Drieschaar, kunnen de bewoners terecht voor al hun vragen op sociaal gebied, of voor zo maar een praatje.