Unieke verzameling Bergse geschiedenis in de verkoop

Stil leed: misbruik van kinderen blijft meestal verborgen voor hun omgeving

18 januari BREDA/BERGEN OP ZOOM - Niemand weet precies hoeveel kinderen en tieners in Nederland slachtoffer worden van seksueel geweld. Wat wel zeker is: het merendeel krijgt geen hulp, in West-Brabant net zo min als elders in het land. Niet omdat hulpverlenende instanties tekortschieten, maar omdat de meeste gevallen volwassenen nooit ter ore komen.