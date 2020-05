Unieke actie: bonus voor wie goed doet, doet ook de stad goed

BERGEN OP ZOOM - Ken jij zo iemand? Die zich inzet voor een ander? In deze tijd van corona. Of dat nu een verpleegster of verzorgende is op het werk. Of een buurvrouw in haar naaste omgeving, dat maakt niet uit. Iedereen die zo’n bijzonder iemand weet kan ‘m voordragen aan het Meeussen Fonds voor een eenmalige bonus.