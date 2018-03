Ultraloop Steenbergen gaat niet door

STEENBERGEN - De Steenbergse ultraloop gaat zondag 13 mei niet door. Reden is het gebrek aan deelnemers, zegt Peter Suijkerbuijk, voorzitter van de Steenbergse Ultrarun. "Je wil minimaal honderd man op de been hebben. Anders kom je niet uit de kosten."

Nog een maand wachten op meer aanmeldingen is volgens Suijkerbuijk geen optie. Hij zit met leveranciers. Die wil hij niet op het laatste moment afzeggen. Datzelfde geldt voor de lopers die al hebben ingeschreven en sponsoren. "Dat kun je op het laatste moment niet verkopen."

Belangstelling loopt terug

Gebrek aan deelnemers komt niet helemaal als een verrassing voor de organisatie. De laatste jaren loopt de belangstelling terug. Niet alleen in Steenbergen. Ook in andere plaatsen, zoals in het Limburgse Stein, weet Suijkerbuijk. "In het verleden goed voor 250 deelnemers. Dit jaar waren dat er nog 40."

Concurrentie

Dat de belangstelling voor de hardloopwedstrijd in Steenbergen zo laag is, komt volgens Suijkerbuijk ook door concurrentie uit het buitenland. "Een week later staat een grote Belgische ultraloop op de agenda. Daardoor mis je Vlaamse lopers."

Ander parcours

De organisatie wil volgend jaar terugkeren met een andere opzet. "We denken al jaren over een ander parcours, door het centrum. En misschien een andere datum, waardoor we minder concurrentie hebben van andere lopen."