Uitverkocht BoZtoberfest 'absoluut beter' op Grote Markt

Schlagermuziek

Het is voor Edwin Baselier uit Oud-Gastel de eerste keer BoZtoberfest. "Al ben ik vorig jaar wel naar die in Roosendaal geweest. Is een gezellig feest, dit! Vooral dat iedereen hier verkleed is vind ik heel mooi. Hoe ik aan mijn outfit kom? Nou, het shirt had ik al van carnaval, de broek heb ik erbij besteld. De muziek hier is trouwens heel goed. Het is echte schlagermuziek, hoort erbij natuurlijk. En gelukkig niet te veel carnavalsmuziek. In Roosendaal vond ik de muziek wat minder..."



Vorig jaar was het Bergs oktoberfeest nog aan de Boulevard na jaren op de Grote Markt te hebben gestaan. Die verplaatsing was onder meer door druk van wethouder Arjan van der Weegen. De bezoekers waren minder tevreden met die verhuizing, daarom dat het feest dit jaar weer op de Grote Markt is. "En dit is veel beter", zegt Serena Gillesen.