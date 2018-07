Uitstel geluidschermen Parallelweg Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - ProRail stelt de plaatsing van 350 meter geluidscherm langs de Parallelweg in Bergen op Zoom voorlopig uit. Bewoners langs dit traject zijn per brief daarover geïnformeerd.

Het gaat om het gedeelte tussen het John F. Kennedyviaduct en huisnummer 90 van de Parallelweg.

Spoorbeheerder ProRail is bezig op tal van platsen langs de zogeheten Zeeuwse lijn, de spoorlijn van Roosendaal naar Vlissingen, geluidschermen te plaatsen. Een project van meerdere jaren. In Bergen op Zoom gaat het om ettelijke kilometers. Dat gaat steeds in fases, de Parallelweg in Bergen op Zoom staat voor dit jaar in de planning.

Groen

,,Bij ons is nog niks gebeurd'', zegt Toine van Steenpaal, bewoner van de Parallelweg. En actief voor Lijst Linssen. ,,Wij hebben er vooral op aangedrongen het groen intact te laten. Wat we begrijpen gebeurt dat nu.''

Dat kan als de geluidschermen dicht langs het spoor worden geplaatst. En niet verder weg.

Ontwerp

Het uitstel van de 350 meter geluidscherm waar ProRail nu melding van maakt komt doordat er een nieuw ontwerp moet komen. Wat eerder op de tekentafel was ontworpen als geluidscherm ter hoogte van het viaduct bleek in de praktijk technisch niet uit te voeren. Er is vervolgens een alternatief ontwerp gemaakt, maar dat bleek niet te voldoen. Het liet te veel geluid door. En daarom doet ProRail nu het voorbereidende werk over.

September