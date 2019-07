Uitlatingen Ton Linssen over Bergs afvalplan vallen bijzonder slecht bij burgemeester Frank Petter: ’Aantasting democratische rechtsorde’

Linssen begrijpt de ophef niet en vindt dat de burgemeester zich niet moet mengen in een politieke kwestie. ,,Ik blijf erbij dat het plan ondoordacht en stuntelig is. Het is een proefballon die ik aan flarden heb geschoten.” Van een oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid is volgens Linssen geen sprake omdat er nog geen politiek besluit is genomen over de proef met het vierwekelijks inzamelen van restafval. ,,Pas als het plan definitief is, zou ik als eerste bij wijze van protest een zak vuilnis op de stoep van Plein 13 kunnen leggen.”