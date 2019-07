Uitkijktoren op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom vermoedelijk in brand gestoken

POLL ‘Tholense­weg is racebaan, tot boven de 100 per uur’

6:00 HALSTEREN - De Tholenseweg in Halsteren is een racebaan waar de maximumsnelheid van 60 kilometer per uur massaal wordt overtreden, tot ruim boven de 100. Dat zeggen omwonenden die pleiten voor ingrijpen voordat er ernstige ongelukken gebeuren. In 2016 kwam er een motorrijder om die op een tractor knalde.