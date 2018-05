Uitkijkpunt op Fort Henricus in Steenbergen geplaatst

Familie

Wie het houten object ziet, zal waarschijnlijk direct denken aan de Bunkertreppe in De Heen. ,,Het is inderdaad duidelijk familie van elkaar'', zegt architect Ad Kil. Toch is het uitkijkpunt wel anders dan de trap bij Benedensas. ,,De uitkijktoren is opgenomen in de wal van het fort. Op Fort Henricus ben je een soort poortwachter als je bovenin staat. Je hangt boven de brug.''

Ereherstel

Natuurmonumenten is inmiddels al maanden bezig met het in ere herstellen van Fort Henricus. Wie straks een kaart over het verleden over het heden zou plaatsen, moet geen verschil zien. Het fort is in 1626 gebouwd om Steenbergen te beschermen tegen vijandelijke invallen. In de 19e eeuw is het fort opgeheven en afgebroken.