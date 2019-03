Uitgaan in Bergen op Zoom? Max, Souffiane en Vincent zorgen voor uitverkochte avonden

BERGEN OP ZOOM - Waar ga je als 18-jarige in Bergen op Zoom heen als je een avondje uit wil? In de stad zelf heb je veel keus uit cafés, maar voor het echte clubgevoel moet je verder weg. Rotterdam bijvoorbeeld, of Antwerpen. Dat kan anders, vinden Max Heijnen (21 jaar), Souffiane El-Ouazzani (20 jaar) en Vincent Ivens (22 jaar). En dus zijn ze begonnen met hun eigen feestjes, om ook Bergen op Zoom een clubgevoel te geven. De eerste paar feesten zijn inmiddels achter de rug en nu gaan ze uitbreiden.

De drie merkten zelf namelijk dat ze wel veel moesten reizen om een leuke avond te hebben. En dus organiseerden ze in 2017 een feest in Gebouw-T, vertelt Souffiane. ,,Dat was een succes. We hadden meerdere artiesten uit de urban scene op het podium staan.” Daarna lag het even stil, maar op een gegeven moment zijn ze door de organisatie van het Caroussel Festival gevraagd om een afterparty te organiseren. Souffiane: ,,Dat was voor ons het moment om het weer op te pakken, maar ook om door te zetten.”

Friyay

Daar is MSV Events, maar ook het concept Friyay uit geboren. Elke laatste vrijdag van de maand organiseren de jongemannen een feest in het Wapen van Engelandt. Souffiane: ,,Met dank ook aan de vrienden die ons iedere keer weer helpen. We zorgen er voor dat er leuke aankleding is, artiesten en een fijne sfeer.” Vincent: ,,We wilden naar Bergen op Zoom halen wat we zelf misten. We zitten zelf middenin de doelgroep die we willen bereiken, dus we weten ook goed wat ze willen.”

De bezoekers zijn enthousiast, vertelt Max. ,,We hebben veel positieve verhalen gehoord. Alle avonden waren tot nu toe ook van tevoren uitverkocht. Je kon aan de deur geen kaartje meer kopen.”

Nieuw concept

Vincent: ,,Friyay loopt goed. Daarom willen we uitbreiden en hebben we een nieuw concept bedacht. Sense, dat vindt op 12 april voor het eerst plaats in De Fabriek. Daar kunnen we meer bezoekers in kwijt dan het Wapen. En we kunnen het indelen in twee area’s. We willen bij die feesten elke keer een headliner. Dit keer is dat Dave Roelvink.”