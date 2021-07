‘Uit verveling en voor de kick’ keek man uit Halsteren naar kinderporno: eis halfjaar voorwaardelijk cel

Chalet aan de Struikhei­de brandt volledig uit

20 juli BERGEN OP ZOOM - Een chalet aan de Struikheide in Bergen op Zoom is dinsdagochtend volledig uitgebrand. Vermoedelijk is de brand ontstaan in een koelkast. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon het houten chalet niet sparen. Het chalet was niet bewoond en werd gebruikt als opslag.