Uit eten op anderhalve meter afstand: 'We doen ons best er toch iets leuks van te maken’

Klimaatver­an­de­ring ver weg? Brabant is al lang aan het opwarmen

11:41 GILZE/EINDHOVEN - Klimaatverandering: dat klinkt en voelt voor veel mensen nog altijd ver weg, zelfs na onze droogste meimaand in tijden. Iets met smeltende poolkappen en overstromingen in Bangladesh. In een reeks verhalen laten we zien hoe West-Brabant omgaat met het veranderende klimaat. Want dat ís al aan het veranderen. Ook hier.