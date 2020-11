U weet, burgemeester Van den Belt: wie stout is, krijgt de roe...

Nieuwe veldteken verwijst naar corona en de nieuwe prins

13 november BERGEN OP ZOOM - In welke vorm Vastenavend volgend jaar ook doorgaat: corona zal daar effect op hebben. En dat is dan ook goed te zien in het ontwerp van het nieuwe veldteken. Dat bestaat uit een prinsenkroontje, in de vorm van een bloem, omgeven door bladloof.