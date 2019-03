Twirltoppers Re-Creation uit Ossendrecht in de bloemetjes gezet

KAARTJE Financiële domper voor huiseigena­ren in Brabant: zoveel stijgen jóuw woonlasten

9:03 VEGHEL/SCHIJNDEL - Huiseigenaren in Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode betalen dit jaar fors hogere gemeentelijke woonlasten dan in 2018. De stijging van negentig euro ligt ruim boven het landelijk gemiddelde van 25 euro. Omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt zijn de lokale verschillen in woonlasten groot.