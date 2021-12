Twintig paar schoenen cadeau voor studenten: ‘Superlief dat ze dit voor ons doen’

BERGEN OP ZOOM - Nahor Zacharias is 23 en leert op Curio Entree voor automonteur. Maar voor z’n stage moet hij wel veiligheidsschoenen hebben. ,,Die kosten wel 50 euro. Ik ben student, zorg voor mezelf. Dus dat is veel geld…” Samen in de Regio biedt de oplossing.

Charlotte Leys, docente bij Curio, liep er vaker tegenaan. Haar studenten, die vaak nog niet zo lang in Nederland zijn, hebben veiligheidsschoenen nodig voor een stage, maar kunnen die eigenlijk niet betalen.

De stageplaatsen, of het nou ter oriëntatie is voor vier weken of een wat langere periode, zijn essentieel voor de studenten om te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij hun talenten in kunnen zetten. Soms geldt: geen schoenen, geen stage.

Twee sponsoren

Leijs zocht hulp bij netwerkorganisatie Samen in de Regio. ,,Wij hebben de vraag uitgezet in ons netwerk”, vertelt directeur Anita Karremans. ,,Stadlander heeft dit opgepakt en het weer uitgezet in hun netwerk.” Zo meldden zich twee sponsoren, Era Contour en Lithos. Donderdag zijn twintig paar schoenen overhandigd aan de leerlingen.

Voor Nahor Zacharias komt de schenking te laat: hij heeft zelf al schoenen gekocht. Maar voor zijn medeleerlingen is het een welkom cadeau, weet hij. ,,Superlief dat ze dit voor ons gedaan hebben.” Dat vindt ook zijn klasgenoot Justin Alexander (19). ,,Ik heb een zoontje, ik moet voor een gezinnetje zorgen.”

,,Ik loop stage in de logistiek bij Bravis ziekenhuis, maar die is niet betaald, dus ik werk in het weekend in de horeca om bij te verdienen. Dan is 50 of soms wel 100 euro veel geld.” Alexander komt uit Aruba. ,,De Nederlandse taal is moeilijk”, verzucht hij. ,,En het is hier koud.”

Welkom voor stage

Björn Jongste, projectleider van Lithos, was gisteren bij Curio aanwezig om de schoenen te overhandigen. ,,We zijn blij dit te kunnen doen. Wij bouwen hier in de wijk en hebben daardoor ook een sociaal-maatschappelijke functie. Bovendien hoop ik dat ik de schoenen een keer aanzie: de leerlingen zijn bij ons van harte welkom voor een stage.”

Inmiddels is ook De Kok Bouw geïnspireerd geraakt door de vraag van Curio. Het bedrijf wil eveneens een aantal schoenen doneren. ,,We gaan kijken of andere scholen hier ook mee geholpen zijn”, zegt Karremans. ,,Tenslotte zijn er meerdere scholen met praktijkonderwijs.”

