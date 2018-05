Twintig nieuwe ondergrondse containers erbij voor Bergs plastic

De beoogde locaties zijn de Leharstraat, Rondsel, Dal van Josafat en Vlijtweg/Waterstaat in Halsteren. In Lepelstraat wordt gedacht aan de Zoekweg, Van Heldenstraat, Kladseweg en Steenbergseweg. Voor Bergen op Zoom zijn Lepelaar, Fuut, Oudland/Nieuwland, Koepelstraat (gerealiseerd), Langeweg, Floraplein, Zonneplein en Plejadenlaan in beeld. Voor Heimolen wordt nog een plekje gezocht, in goed overleg met de inwoners.

Onderzoek

De gemeente zegt de plekken na consultatie van dorpsraden, wijkcommissies en bewonerscommissies te hebben geprikt. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre kabels en leidingen in de grond obstakels vormen voor de plaatsing van de containers. In de week van 28 mei gaan ze daadwerkelijk de grond in.

Tot die tijd zijn inwoners aangewezen op de milieuparken. Maar omdat de huis-aan-huis-inzameling eind maart is gestopt, lopen de containers daar snel vol. Reden voor de gemeente Saver de opdracht te geven die tijdelijk vaker te legen, totdat extra containers zijn geplaatst. De afvalophaler blijft zakken via automaten verstrekken die inwoners kunnen gebruiken om hun plastic gescheiden in te zamelen.

Mislukte proef

De gemeente begon in 2017 met een proef waarbij mensen een keer in de twee weken hun plastic in zakken aan de straat zetten. Maar al snel doken problemen op. Dieren trokken de zakken open, met flinke wind waaiden ze weg en ook scheurden ze redelijk eenvoudig kapot. Met alle gevolgen, in de vorm van zwerfafval, van dien. Uit een raadpleging van het burgerpanel bleek bovendien dat inwoners geen heil zien in deze manier van inzamelen.