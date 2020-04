Twintig bekeuringen voor overtreden samenscholingsverbod in Bergen op Zoom

Thuis na 28 dagen quarantai­ne in Peru: ‘De Hollandse kost heb ik echt gemist’

16 april HALSTEREN - Heerlijke broodjes van de supermarkt met filet américain voor de lunch en ‘s avonds andijviestamppot. ,,Die Hollandse kost heb ik echt gemist. En ik mocht dit keer kiezen”, lacht Tessa Govers die 28 dagen opgesloten zat in een hostel in Peru. In quarantaine vanwege het coronavirus. Woensdag kon haar familie haar eindelijk weer in de armen sluiten.