Tweetal rijdt op gestolen scooter in Bergen op Zoom: bestuurder ontsnapt, bijrijder aangehouden

Onvrede over sluiting speeltuin Bergen op Zoom: 'Die moet volgend jaar gewoon open'

19 augustus BERGEN OP ZOOM - Nog een laatste keer schommelen, van de glijbaan af en het speelkasteel in. Want na tien jaar sluit de stadsspeeltuin Van Glymes in Bergen op Zoom. In ieder geval voor de komende drie weken, mogelijk nog langer. En daar zijn de aanwezige ouders en kinderen zondag niet blij mee.