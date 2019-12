Tweetal aangehouden na vechtpartij op Grote Markt in Bergen op Zoom

Breda verwacht dezelfde service voor minder geld

10:00 BREDA - De gemeente Breda zet het mes in de bijdragen die worden betaald aan onder meer de Veiligheidsregio, de omgevingsdienst en de GGD. Het gaat om een bedrag van drie ton. Opvallend is dat burgemeester en wethouders nadrukkelijk laten weten dat ze verwachten dat deze ingreep ‘zonder gevolgen is voor de geleverde dienstverlening’.