‘Tweerichtingenfietspad op Halsterseweg is wachten tot het fout gaat’

Bewoners zien de brief als laatste mogelijkheid voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de herinrichting van de Halsterseweg-Noord in Halsteren. Twee jaar lang strijden de bewoners van die weg nu voor een veiligere weg. Met aan weerszijden een fietspad.



Een twee-richtingsfietspad, aan de kant van transportbedrijf Bernaards, zien bewoners niet zitten. Ze vrezen voor nog meer onveilige verkeerssituaties als automobilisten een dubbel fietspad moeten oversteken. "Het zicht is nu al niet optimaal", zegt bewoner Peter Tange. “Krijgen we een tweerichtingenfietspad, dan is het wachten totdat het fout gaat.”