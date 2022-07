Tweemaal goud en viermaal zilver voor Mariska: ‘Ze geeft nooit op’

Dans was voor de eerste keer toegevoegd aan de Special Olympics. Mariska haalde goud bij de samba en de tango en zilver bij de cha cha, rumba, Engelse wals en quick step. ,,Mijn lievelingsdans is de tango”, zegt ze. Haar danspartner was Rafael Grzelichowski, hij is regelmatig danspartner van iemand met een beperking tijdens wedstrijden. ,,Ze geeft nooit op en is altijd vrolijk”, zegt hij.