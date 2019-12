Tweelingzus geeft zus een nier: Annie leeft op, maar Mariëtte herstelt nog

Annie Akkermans (63) uit Tholen raakte op het punt dat ook medicijnen niet meer hielpen. Het uitlaten van hond Abel was al te veel, het huishouden doen een opgave. Nierdialyse loerde om de hoek. Een leven vol beperkingen. ,,Het was op, maar op wilskracht ging ik door.” Achteraf misschien wel te lang. Ze stopte bijvoorbeeld pas met werken toen de bedrijfsarts ingreep. ,,Ik verbied je per direct om te gaan werken, zei hij. Dat voelde als een klap in mijn gezicht.” Maar dat ze min of meer roofbouw pleegde realiseert ze zich nu pas. Nu ze herboren is. Dankzij haar tweelingzus Mariëtte uit Bergen op Zoom. ,,Ik heb altijd gezegd: als het zover is, krijg je mijn nier, tot het zover is zal ik er goed op passen”, zegt zij. Geen twijfel. Gewoon doen. Ze wilde voor haar een zus een betere kwaliteit van leven. ,,En nu heeft Annie een stukje van mij.”