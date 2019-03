Tweedehandswinkeltje De Bron in Putte weer open

update Crisis in Steenber­gen: VVD stapt uit coalitie

27 maart STEENBERGEN - De VVD is per direct uit de coalitie in de gemeente Steenbergen gestapt. De partij heeft het over onoverbrugbare verschillen met coalitiepartner Gewoon Lokaal!. De coalitie, die ook nog het CDA omvat, verliest hierdoor de meerderheid in de raad.