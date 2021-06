Tweedehands kleding is hip: ‘Het is geen armoede meer, maar duurzaam en uniek’

BERGEN OP ZOOM/BREDA - Winkels met tweedehandskleding schieten als paddenstoelen uit de grond. Bij de Kringloopwinkels is de kledinghoek de best verkopende hoek en bestaande tweedehandszaken merken dat binnengekomen kleding vaak al binnen een dag weer verkocht is.