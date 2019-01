Tweede supermarkt in Dinteloord is niet rendabel

Hulpdien­sten rukken uit voor ronddobbe­rend rubberboot­je in Bergen op Zoom, geen persoon aangetrof­fen

18 januari BERGEN OP ZOOM - Een leeg, ronddobberend rubberbootje dat werd ontdekt op de Moervaart in Bergen op Zoom zorgde vrijdagavond voor wat opschudding. De politie onderzocht of er iemand in heeft gezeten of dat het bootje ergens is losgeraakt en weggedreven. Er is uiteindelijk niemand aangetroffen in het water.