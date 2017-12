Tweede kringloper Steenbergen is geen concurrent

"Sommige vrienden verklaren mij voor gek. Vragen waarom ik geen peperdure Mercedes heb gekocht, of niet gewoon leef van de schadevergoeding die ik krijg. Thuiszitten geeft geen voldoening, weet ik inmiddels. Je wil iets bijdragen aan de maatschappij."



Angelo verhuurt het pand aan de stichting Kringloop Centrum Steenbergen, die hij en Aad Letterman in het leven hebben geroepen. Samen vormen ze het bestuur. De twee liepen elkaar tegen het lijf bij de kringloopwinkel in Halsteren, waar Angelo werkte. Aad was daar in de arm genomen om zijn visie te werpen op de toekomst van de winkel.



Die kwam niet overeen met die van het Halsters bestuur. Toen Angelo met het plan kwam een eigen kringloper op te zetten, was Aads interesse gewekt. Hij opende in 1972 de eerste kringloopwinkel van Nederland. Op het hoogtepunt, midden jaren negentig, draaide die zaak 1,2 miljoen gulden omzet.