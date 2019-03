Twee vrouwen geslagen in Bergen op Zoom, man wordt aangehouden

Van 't Land Vastena­vend is een vaste traditie in ons gezin

9:30 Tegen de tijd dat deze column in de krant verschijnt, is de Vastenavend alweer voorbij en de kraai gevallen. Maar tijdens het schrijven zit ik er nog middenin. En tussen het dweilen met de kinderen 's middags en zelf de avonden weg, moet ik toch ergens tijd vinden deze column te schrijven. Al zou ik liever nog even slapen op de bank om de vroege ochtenden in te halen dat de kinderen naast mijn bed staan te dansen.